Covid, Vaccini: la Danimarca ha escluso Johnson&Johnson dal programma di vaccinazione (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – La Danimarca ha escluso il vaccino Johnson & Johnson dal suo programma di vaccinazione anti-Covid. A motivare la decisione le preoccupazioni per dei gravi effetti collaterali legati alla formazione di coaguli di sangue. “L’Autorità sanitaria danese ha concluso che i vantaggi dell’utilizzo del vaccino Covid-19 di Johnson & Johnson non superano il rischio di causare il possibile effetto avverso in coloro che ricevono il vaccino”, si legge in una nota della stessa autorità. L’OMS e l’EMA, al contrario, hanno entrambi autorizzato il vaccino. Va avanti nel frattempo la corsa del Regno Unito nella campagna di vaccinazione. “Grazie allo straordinario sforzo di ciascuno – ha scritto il premier Boris Johnson sul suo profilo Twitter – sono ora 50 milioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Lahail vaccino Johnson & Johnson dal suodianti-. A motivare la decisione le preoccupazioni per dei gravi effetti collaterali legati alla formazione di coaguli di sangue. “L’Autorità sanitaria danese ha concluso che i vantaggi dell’utilizzo del vaccino-19 di Johnson & Johnson non superano il rischio di causare il possibile effetto avverso in coloro che ricevono il vaccino”, si legge in una nota della stessa autorità. L’OMS e l’EMA, al contrario, hanno entrambi autorizzato il vaccino. Va avanti nel frattempo la corsa del Regno Unito nella campagna di. “Grazie allo straordinario sforzo di ciascuno – ha scritto il premier Boris Johnson sul suo profilo Twitter – sono ora 50 milioni ...

