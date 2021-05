Calciomercato Milan | Lucas Vazquez ha deciso il suo futuro L’indiscrezione

(Di lunedì 3 maggio 2021)vede ilcome unica alternativa per il suoriportata dal quotidiano spagnolo Diario Asvede solo ilcome alternativa al rinnovo con il Real Madrid. Come riportato da Diario AS, il terzino spagnolo, dopo mesi di incertezza, sembra vicino a firmare il prolungamento con i Blancos ma nel caso non fosse così, la sua unica opzione è quella di vestire rossonero. Il classe ’91 ha rifiutato infatti un’offerta dai rivali dell’Atletico Madrid. Ilè la squadra che più di tutte si è fatta avanti per averlo nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In scadenza con il Marsiglia e accostato anche al Milan, Florian Thauvin ha una pretendente in meno: stando a La Colina de Nervion infatti, il Siviglia non è più interessato all'attaccante francese.