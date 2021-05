Bomba di Dagospia: Santoro torna “tra le braccia” di Berlusconi. Comincia con “Striscia la Notizia” (Di lunedì 3 maggio 2021) Michele Santoro che torna nelle “braccia” di Silvio Berlusconi è la notiziona, la Bomba lanciata da Dagospia con un’indiscrezione piuttosto ghiotta. Si tratterebbe di un ritorno televisivo negli studi Mediaset per promuovere il suo nuovo libro. Dagospia è sempre bene informato e secondo il sito di D’Agostino sarebbe imminente l’irruzione di Michele Santoro a Striscia la Notizia. Precisamente“nella parte finale di Striscia”. Durante il tg satirico di Canale 5 potrebbe materializzarsi l’ex conduttore anti Berlusconiano doc per parlare della sua ultima fatica, “Nient’altro che la verità”. In attesa dell’ospitata da Bruno Vespa dall’Ammiraglia Rai1, che dovrebbe andare in onda ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Michelechenelle “” di Silvioè la notiziona, lalanciata dacon un’indiscrezione piuttosto ghiotta. Si tratterebbe di un ritorno televisivo negli studi Mediaset per promuovere il suo nuovo libro.è sempre bene informato e secondo il sito di D’Agostino sarebbe imminente l’irruzione di Michelela. Precisamente“nella parte finale di”. Durante il tg satirico di Canale 5 potrebbe materializzarsi l’ex conduttore antiano doc per parlare della sua ultima fatica, “Nient’altro che la verità”. In attesa dell’ospitata da Bruno Vespa dall’Ammiraglia Rai1, che dovrebbe andare in onda ...

