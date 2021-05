Napoli-Cagliari | Semplici | “Punto meritato | avremmo meritato di pareggiarla prima del 94? “

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 1-1 Risultato finale ? ? #Osimhen (13’) ? #Nandez (90+4’) ? SERIE A – 34^ giornata ??… - salvador85js : Tifoso del Napoli che Oggi purtroppo non ha vinto con il #Cagliari che ha meritato il pareggio. Il Napoli era stanc… - Mario9100565862 : @FrancescoRoma78 ho perse certezze, ero certo che oggi vincevamo, ed era la piu difficile vista la posizione del ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Pareggi anche nella altre due partite delle 15:1 - 1 e Bologna - Fiorentina 3 - 3. La domenica di A - valida per la 34esima giornata di campionato - si era aperta con la vittoria, ...Atalanta e, invece, pareggiando entarmbe 1 - 1, rispettivamente con il Sassuolo e con il, rallentano la corsa Champions. Il, in vantaggio con Osimhen al 13', si fa raggiungere ...Gino Rivieccio, attore napoletano, ha commentato con amarezza il pareggio del Napoli nella gara di campionato contro il Cagliari.Finisce 1-1 la sfida del Maradona tra Napoli e Cagliari. Le pagelle dei rossoblù. Cragno 6,5: al rientro dopo la pausa forzata per il Covid si fa trovare pronto con almeno due parate impegnative su Zi ...