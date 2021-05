“Maria, ti devo dire una cosa”. Amici serale, Lorella Boccia e la dedica dolcissima alla De Filippi. Ma poco dopo esce dallo studio (Di domenica 2 maggio 2021) Bella da far perdere il fiato, parliamo di Lorella Boccia che durante la puntata del 1 maggio 2021 è stata ospite al serale di Amici 2021. Ad invitarla naturalmente è stata la padrona di casa, Maria De Filippi con due scuse una più bella dell’altra. Per chi non lo sapesse infatti, la meravigliosa e conturbante ballerina è incinta, ma non solo: tra pochi giorni debutterà col suo nuovo programma Venus Club, in arrivo il 6 maggio in seconda serata su Italia 1. La De Filippi naturalmente ha annunciato la Boccia proprio all’inizio del programma. Lorella, seduta nella prima fila tra il pubblico, non ha nascosto di essere davvero tanto emozionata nel tornare al serale di Amici 2021. poco ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Bella da far perdere il fiato, parliamo diche durante la puntata del 1 maggio 2021 è stata ospite aldi2021. Ad invitarla naturalmente è stata la padrona di casa,Decon due scuse una più bella dell’altra. Per chi non lo sapesse infatti, la meravigliosa e conturbante ballerina è incinta, ma non solo: tra pochi giorni debutterà col suo nuovo programma Venus Club, in arrivo il 6 maggio in seconda serata su Italia 1. La Denaturalmente ha annunciato laproprio all’inizio del programma., seduta nella prima fila tra il pubblico, non ha nascosto di essere davvero tanto emozionata nel tornare aldi2021....

aNando_L64 : @Maria_Lrs_ @MarcelloPiccya Bollente! Io non devo pulire stamattina ???????? - aquiyomanto : @honeyviolencae devo necessariamente modificare il mio ranking delle casalinghe spedendo maria consiglio nei bassif… - itsavrora : RT @unpocontortaa: MARIA TU FORSE NON HAI CAPITO LA SITUAZIONE GIÀ STO CRISTO DEVO CERCARLO CON LA LENTE D’INGRANDIMENTO NEI DAYTIME NON ME… - Elena14122140 : Scusate ma io per sapere la verità devo andare in puntata? Mi sembra strano che maria zittisca il pubblico perch in… - xAurorw : RT @unpocontortaa: MARIA TU FORSE NON HAI CAPITO LA SITUAZIONE GIÀ STO CRISTO DEVO CERCARLO CON LA LENTE D’INGRANDIMENTO NEI DAYTIME NON ME… -