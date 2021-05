LIVE Moto3 | GP Spagna in DIRETTA | Acosta cala il tris in casa! Fenati conquista il secondo posto!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL WARM-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00 11.53 Lo spagnolo Jaume Masià mostra tutta la frustrazione per l’incidente nell’ultima curva. Il pilota KTM segna un nuovo 0 in classifica che pesa in ottica campionato. 11.50 Primo podio in stagione per. Quarto posto per Migno che sfiora il podio al termine di una bella corsa. 11.48 Jeremy Alcobail podio dopo aver scontato due long lap penalty. Il padrone di casa di Gresini è stato protagonista di una prova incredibile. 11.45 Nuovo record perche diventa il pilota più giovane della storia are tre affermazioni consecutive. Lo spagnolo allunga in campionato con quattro consecutivi da marzo ad oggi. 11.44 Che ...