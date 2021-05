Inter, la festa dei giocatori. Conte: 'Conquistato!' Lukaku: 'Il sogno è realtà' (Di domenica 2 maggio 2021) L'Inter è campione d'Italia. Lo è per la diciannovesima volta, lo è undici anni dopo l'ultimo tricolore. Un lungo digiuno Interrotto, così come lungo è stato il dominio della Juventus, che si ferma a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 maggio 2021) L'è campione d'Italia. Lo è per la diciannovesima volta, lo è undici anni dopo l'ultimo tricolore. Un lungo digiunorotto, così come lungo è stato il dominio della Juventus, che si ferma a ...

Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - Inter : ?? | FESTA Mandateci le vostre immagini di festa: SIAMO CAMPIONI!!! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter - Corriere : Inter, la festa scudetto: trentamila tifosi assembrati in piazza Duomo, via mascherine... - ARLC69 : Ricordatelo! Tanto per vedere la festa, ed ascoltare tutti i protagonisti, ci pensa @Inter_TV , a no, c'è quella n… - crisinter82 : RT @Inter: ?? | FESTA Mandateci le vostre immagini di festa: SIAMO CAMPIONI!!! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter -