Bentornato Perugia | 2-0 a Salò | il ritorno in B un anno dopo

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 2 maggio 2021) Iltorna in Serie B appena unla retrocessione maturata nel playout contro il Pescara. La vittoria per 2-0 sul campo della Feralpi, gol di Elia e Bianchimano, ha reso inutile la vittoria del Padova contro la Sambenedetteseuna stagione che ha visto i veneti a lungo in testa. Ma ilha avuto il merito di crederci fino in fondo e ora può festeggiare ilin B. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.