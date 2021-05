Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele dopo 24 giorni di ricovero (Di sabato 1 maggio 2021) Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano ieri in serata Silvio Berlusconi è stato dimesso ieri sera dal San Raffaele, dove era ricoverato da 24 giorni. Il leader di Forza Italia, 84 anni, è tornato nella sua villa di Arcore con la compagna Marta Fascina. Stando al Corriere della Sera, il suo medico di fiducia, il dottor Alberto Zangrillo, pare non fosse d’accordo sulla decisione di dimetterlo. “Il compromesso – riferisce il quotidiano – è stato raggiunto allestendo in quel di Arcore una vera e propria camera di ospedale, corredata da tutte le strumentazioni utili alle cure in corso”. Leggi anche–> Silvio Berlusconi ancora ricoverato: 22 giorni al San ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 maggio 2021)dall’ospedale Sandi Milano ieri in serataè statoieri sera dal San, dove era ricoverato da 24. Il leader di Forza Italia, 84 anni, è tornato nella sua villa di Arcore con la compagna Marta Fascina. Stando al Corriere della Sera, il suo medico di fiducia, il dottor Alberto Zangrillo, pare non fosse d’accordo sulla decisione di dimetterlo. “Il compromesso – riferisce il quotidiano – è stato raggiunto allestendo in quel di Arcore una vera e propria camera di ospedale, corredata da tutte le strumentazioni utili alle cure in corso”. Leggi anche–>ancora ricoverato: 22al San ...

