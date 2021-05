Mario Bozzoli | che fine ha fatto il suo corpo? Cosa è emerso durante il processo al nipote Giacomo

(Di sabato 1 maggio 2021)news: per anni, dalla immediatezza della scomparsa dell’imprenditore avvenuta la sera dell’8 ottobre 2015, la pista investigativa privilegiata dagli inquirenti ipotizzò che il 50enne fosse stato ucciso e gettato in uno dei forni della sua azienda. Nella prima fase delle indagini, infatti, si indagò in questa direzione. Per oltre due anni la dottoressa Cristina Cattaneo, anatomopatologa, e la sua équipe scandagliarono i residui dei forni della fonderiadi Marcheno. Tutte le scorie passate al setaccio alla ricerca di una qualche traccia dell’uomo scomparso. Non emerse nulla. «Decidere di distruggere unfacendolo bruciare in un forno è una delle scelte più difficili per farlo sparire perché contempla troppe variabili: servono da una a quattro ore e una continua alimentazione della fiamma», ha ...

... giovedì 29 aprile, in tribunale a Brescia si è svolta un' altra udienza del processo sulla scomparsa " per l'accusa si è trattata di morte " dell'imprenditore di Marcheno. Ieri l'...Nella prima fase delle indagini era stata l'ipotesi maggiormente presa in considerazione. Poi da quando l'inchiesta è stata avocata dalla Procura generale, l'idea che, la sera dell'8 ottobre 2015, possa essere finito in un forno dell'azienda, ha perso consistenza. E ieri, questa inversione di rotta con riferimento alla scomparsa avvenuta quella sera ...In aula l’anatomopatologa che ha analizzato materiale per 2 anni: nessuna traccia umana nel forno, si infittisce il mistero del corpo non ritrovato dell’imprenditore ...Ieri altra udienza in cui è stato sottolineato perché l'imprenditore non possa essere finito bruciato nel forno.