I Santi di Domenica 2 Maggio 2021

I Santi DEL GIORNO, 2 Maggio

Sant' ATANASIO 
Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria
295 – 2 Maggio 373

Vescovo di Alessandria d'Egitto, fu l'indomito assertore della fede nella divinità di Cristo, negata dagli Ariani e proclamata dal Concilio di Nicea (325). Per questo soffrì persecuzioni ed esili. Narrò la vita di Sant'Antonio abate e divulgò anche in Occidente l'ideale monastico.

Sant' ANTONINO PIEROZZI (DI FIRENZE) 
Vescovo
Firenze, 1389 – 2 Maggio 1459

Fu Domenicano a quindici anni e, divenuto sacerdote, fu priore a Cortona, a Fiesole, a Roma, a Napoli, ricoprendo nel frattempo la carica di Vicario generale dei Frati Riformati. Fondò la Societrà dei Buonomini di San Martino per i poveri bisognosi.

