Ultime Notizie dalla rete : Portogallo guarda F1, GP Portogallo: guarda gli highlights delle qualifiche Valtteri Bottas firma la pole position nel sabato di Portimao: il finlandese mette insieme un giro perfetto tale da consentirgli di avere la meglio per soli 7 millesimi sul compagno di squadra Lewis ...

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Portogallo 2021: Bottas conquista la pole position! ... Fp2, comanda Hamilton! DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP PORTOGALLO: LECLERC IN Q3 CON GOMMA GIALLA ... la Casa di Stoccarda guarda tutti dall'alto in basso con Lando Norris ed Esteban Ocon che ...

GP Portogallo Verstappen: "Macchina difficile da guidare" GP Portogallo. Max Verstappen commenta la sua qualifica dove ha conquistato la terza posizione con la sua Red Bull. Domani partirà in 2° fila ...

LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: griglia di partenza in tempo reale, Leclerc vuole la top5! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto dalla Williams, peraltro con tre piloti diversi (Damon Hill nel 1994, David Coulthard nel 1995 e Jacque ...

