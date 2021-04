Ue, Sassoli: 'Sanzioni russe? Non ci faremo intimidire' (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la decisione di Mosca di vietare a David Sassoli e altri sette cittadini europei, l'ingresso in Russia, il presidente dell'Europarlamento risponde. 'Non avendo chiesto di entrare in Russia è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la decisione di Mosca di vietare a Davide altri sette cittadini europei, l'ingresso in Russia, il presidente dell'Europarlamento risponde. 'Non avendo chiesto di entrare in Russia è ...

Advertising

fattoquotidiano : La Russia risponde alle sanzioni Ue: vietato l’ingresso nel Paese a David Sassoli e altri sette responsabili europei - LiaQuartapelle : Istituzionalmente @EP_President Sassoli la commissaria @VeraJourova rappresentano tutti gli europei. Dopo le sanzi… - Corriere : Risposta di Mosca alle sanzioni: vietato l’ingresso in Russia a Sassoli e ad altri 7 esponenti Ue - ClaudioMonta64 : RT @claudio_2022: Mosca ha proibito a David Sassoli di entrare in Russia. Queste so soddisfazioni. @VotersItalia - GseppeR : RT @jacopo_iacoboni: La Russia emana sanzioni (??) contro otto politici dell’Unione europea, tra cui David Sassoli e Vera Jourova. È un rog… -