Serie A, Luis Muriel nominato MVP del mese di aprile (Di venerdì 30 aprile 2021) Luis Muriel è stato nominato miglior giocatore del mese di aprile in Serie A. Il premio verrà consegnato nel pre-partita di Atalanta-Benevento, in programma mercoledì 12 maggio 2021 al Gewiss Stadium. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Ai fini L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 aprile 2021)è statomiglior giocatore deldiinA. Il premio verrà consegnato nel pre-partita di Atalanta-Benevento, in programma mercoledì 12 maggio 2021 al Gewiss Stadium. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Ai fini L'articolo

