Scoperto il fossile più antico di sempre: "L'anello mancante della storia evolutiva" (Di venerdì 30 aprile 2021) Sulla rivista scientifica Current Biology , un team di esperti in paleobiologia ha pubblicato i risultati di una scoperta che potrebbe passare alla storia. Nelle Highland scozzesi è stato portato alla ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Sulla rivista scientifica Current Biology , un team di esperti in paleobiologia ha pubblicato i risultati di una scoperta che potrebbe passare alla. Nelle Highland scozzesi è stato portato alla ...

Advertising

paradoxMKD : RT @bisagnino: Scoperto in Scozia un fossile di un miliardo di anni: forse il primo essere multicellulare - Foto - bisagnino : Scoperto in Scozia un fossile di un miliardo di anni: forse il primo essere multicellulare - Foto - Alfonso0070 : RT @giardinocultura: Quasi mezzo miliardo di anni: probabilmente la Terra era ancora suddivisa in #Gondwana e #Laurasia quando visse il tet… - ManySkills1701 : RT @giardinocultura: Quasi mezzo miliardo di anni: probabilmente la Terra era ancora suddivisa in #Gondwana e #Laurasia quando visse il tet… - giardinocultura : Quasi mezzo miliardo di anni: probabilmente la Terra era ancora suddivisa in #Gondwana e #Laurasia quando visse il… -