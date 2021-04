Salernitana, i convocati per il big match con il Monza (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 24 i calciatori granata convocati per la delicatissima sfida con il Monza in programma domani alle ore 14 allo stadio Arechi. Di seguito l’elenco diramato dallo staff tecnico che è seguito a distanza da Fabrizio Castori, che in settimana ha annunciato la sua positività al Covid-19. Portieri: Adamonis, Belec, Micai Difensori: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli Centrocampisti: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyne, Kupisz, Schiavone Attaccanti: Anderson, Cicerelli, Gondo, Kristoffersen, Tutino L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 24 i calciatori granataper la delicatissima sfida con ilin programma domani alle ore 14 allo stadio Arechi. Di seguito l’elenco diramato dallo staff tecnico che è seguito a distanza da Fabrizio Castori, che in settimana ha annunciato la sua positività al Covid-19. Portieri: Adamonis, Belec, Micai Difensori: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli Centrocampisti: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyne, Kupisz, Schiavone Attaccanti: Anderson, Cicerelli, Gondo, Kristoffersen, Tutino L'articolo proviene da Anteprima24.it.

