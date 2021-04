Questo video non dimostra che non ci sono più pazienti Covid negli ospedali (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 23 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una persona in camice mostrare con soddisfazione alcuni letti d’ospedale vuoti. Le immagini sono accompagnate da questa commento, scritto da ha pubblicato il post su Facebook: «Forse qualcuno si è stancato – qualcosa sta per cambiare ». Secondo l’autore del post oggetto della nostra verifica, il video mostrerebbe che negli ospedali non ci sarebbero pazienti Covid-19. Si tratta di un contenuto presentato senza il contesto necessario per permettere al lettore di capire cosa è accaduto realmente, risultando fuorviante. Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking brasiliani (qui, qui, qui e qui), il video è stato girato all’ospedale Alberto Urquiza Wanderley nel comune di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 23 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato unche mostra una persona in camice mostrare con soddisfazione alcuni letti d’ospedale vuoti. Le immaginiaccompagnate da questa commento, scritto da ha pubblicato il post su Facebook: «Forse qualcuno si è stancato – qualcosa sta per cambiare ». Secondo l’autore del post oggetto della nostra verifica, ilmostrerebbe chenon ci sarebbero-19. Si tratta di un contenuto presentato senza il contesto necessario per permettere al lettore di capire cosa è accaduto realmente, risultando fuorviante. Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking brasiliani (qui, qui, qui e qui), ilè stato girato all’ospedale Alberto Urquiza Wanderley nel comune di ...

