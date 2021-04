Papa Francesco dichiara vietati i regali costosi tra dipendenti in Vaticano (Di venerdì 30 aprile 2021) Vaticano, vietati regali costosi per tutti i dipendenti. Papa Francesco ha voluto questa nuova norma in Santa Sede per combattere la corruzione. Vaticano, vietati regali di più di 40 euro ai dipendenti: la decisione di Papa Francesco su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 aprile 2021)per tutti iha voluto questa nuova norma in Santa Sede per combattere la corruzione.di più di 40 euro ai: la decisione disu Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Nuova stretta di Papa Francesco, che con una Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio proibisce a tutti i dipend… - repubblica : ?? Vaticano, Papa Francesco vara legge anti-corruzione: stop a regali oltre 40 euro per cardinali e dirigenti - vaticannews_it : #29aprile Governo e Parlamento italiano ratifichino presto il Trattato di proibizione delle #armi nucleari. L'appel… - jennifercatizne : @lwtkvm il non binarismo vorrebbe dare fuoco a papa Francesco ?? - GazzettaIvana : Mi piacerebbe seguire papa Francesco, ma in italiano. Come devo fare? -