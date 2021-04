Marvel Studios | Assembled - The Falcon and the Winter Soldier | su Disney+ in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 aprile 2021) Itornano con l'appuntamento seriale dedicato alla realizzazione dei film e delle serie tv: daarriva The Making of Theand the. IlCinematic Universe continua la sua espansione grazie al secondo appuntamento periodico con la docu-serie per portarci dietro le quinte dei film e delle serie tv in arrivo. Torna su Disney Plus inl'atteso, con lo speciale su Theand The. Lo scorso 12 marzo suè arrivato il primo appuntamento dedicato a WandaVision, che è andato ad approfondire la realizzazione dei prodotti dei ...