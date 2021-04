Covid | Speranza | ' Ieri oltre 500mila vaccinati'

Advertising

DSantanche : #Speranza, che nel suo libro vedeva nella tragedia del #Covid un’occasione per “rifondare un’egemonia culturale del… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto d… - TgLa7 : #Covid: Speranza, divieto ingresso esteso a Sri Lanka - takashi39766792 : RT @intuslegens: #Speranza impose le #mascherine all'aperto il 16 agosto 2020. Il #Covid era finito. Si viveva bene. La sua ordinanza laida… - carlokarl : Covid, Speranza: 'In un giorno somministrate oltre 500mila dosi di vaccino' ?????????? bisogna ringraziare LUI allora...… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

...da uno scalo dall'India e diretto in Italia è stato annullato per ragioni di sicurezza anti. ... dal Ministro della Salute Roberto. Eppure le misure di contenimento aeroportuale - non ...... saremo in grado di somministrare 15 milioni di dosi al mese, un segnale di fiducia eper ...le loro energie per permettere ai nostri concittadini di essere protetti con il vaccino anti -...PALERMO- La Sicilia, oggi, mentre attendiamo l’ufficialità della cabina di regia, dovrebbe restare di colore arancione. Secondo gli ultimi dati, la contagiosità del Covid è compatibile con uno scenari ...Il passaggio di colore è assicurato, ma la prossima settimana 3-8 maggio sarà arancione: possibilità di migliorare soltanto nella successiva ...