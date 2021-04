Caso tamponi Lazio: 12 mesi di inibizione a Lotito (Di venerdì 30 aprile 2021) Come riporta l’Ansa, la Corte d’appello della Figc ha inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della Lazio, Claudio Lotito per la vicenda dei protocolli Covid che ha portato al caos tamponi. Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Come riporta l’Ansa, la Corte d’appello della Figc ha inflitto 12di squalifica al presidente della, Claudioper la vicenda dei protocolli Covid che ha portato al caos. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

