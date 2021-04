UniBg | ritorno graduale alla normalità | matricole in aula con il posto prenotato via app

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 29 aprile 2021) Non solo lezioni frontali per leche, finalmente, possono sperimentare in prima persona la vita universitaria. Si torna in presenza presso le sedi universitarie anche per gli esami di profitto, le discussioni delle tesi di laurea lezioni di master e corsi di perfezionamento, tirocini e laboratori. Restano invece svolte a distanza le proclamazioni per le lauree triennali. Aperte le biblioteche, le sale studio e le mense. In doppia modalità, in presenza e a distanza, il ricevimento studenti.