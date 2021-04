Romina Power | l’ultimo post allerta i fan | “Bisogna guardare avanti”

Advertising

Romeo_Coffey : - Giu_Fabiana : RT @DonJuan62499955: I?? 80's Al Bano & Romina Power - Liberta - SINSING : RT @DonJuan62499955: I?? 80's Al Bano & Romina Power - Liberta - Emilio_Diaz86 : Felicità de Al Bano And Romina Power -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

La cantanteha condiviso una foto su Instagram in cui sorride e scrive una frase profonda che guarda al futuroha condiviso una foto su instagram in cui appare raggiante e sorridente. ...Il caso di Ylenia Carrisi continua a catturare l'attenzione. E' apparsa una nuova immagine della ragazza scomparsa 27 anni fa. Pere Al Bano Carrisi la ferita comportata dalla scomparsa della loro figlia rimane aperta. Il trauma sorto dalla sparizione di Ylenia Carrisi ha segnato la loro vita per sempre. Da ...Romina Power guarda avanti. Ecco quello in cui crede. Solo così si può vivere serenamente affrontando le avversità della vita ...La figlia di Al Bano e Romina Power ritorna a far parlare di sé: il caso si riapre alle cronache per una foto di Ylenia Carrisi inedita.