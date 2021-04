(Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – . Sulla propria pagina Facebook, il senatore e fondatore di Italia Viva ha voluto rivolgersi al presidente francesedopo l’arresto di alcuniitaliani avvenuto a Parigi. Queste le sue parole: “La decisione didi autorizzare l’arresto delle persone ricercate dall’Italia scrive una pagina L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Botta e risposta trae Contee il “bicchiere mezzo pieno” sulla manovra di governo Conte solidale con Lucia Annibali Le precisazioni disulla prescrizioneelogia Italia Viva: “Fiero di militare in questo partito”chiede a Conte di rivedere il Dpcm

PaulLamanski : @baffi_francesco Questi sono i risultati del governicchio voluto da Renzi. E la lega ringrazia. - francomarchisio : @teresaolmo4 @marcotravaglio Ringrazia Matteo renzi !! Ti ha salvato da un futuro opaco - VirgilioZanni : @tanzmax @Pepppe862375p04 Renzi da politico ringrazia Macron, Letta da pistola qual'é non lo cita neanche! - GioGuidiJazz : @MarmoAColazione In quel caso ringrazia quelli che stai idolatrando ora: draghi, Renzi, Borghi, salvini e figliuolo. E te li meriti - Antonel42920114 : @BILANCIA52 @matteorenzi @EmmanuelMacron Anche Berlusconi ringrazia l'amico Renzi! ??

In particolare, la GuardasigilliDupond - Moretti, "che fin dal nostro primo incontro ha ... "Merci Monsieur le President", manda a dire Matteoa Emmanuel Macron, parlando di "una pagina ...Fabio Urbinatichi lo ha voluto alla guida della segreteria regionale di Italia Viva, ... Grazie ancora una volta per la fiducia a Matteo, ai coordinatori nazionali Teresa Bellanova e ...ROMA - Renzi ringrazia Macron per gli arresti dei terroristi. Sulla propria pagina Facebook, il senatore e fondatore di Italia Viva ha voluto rivolgersi al pres ...CIVITAVECCHIA - Marietta Tidei e Luciano Nobili sono i coordinatori regionali di Italia viva. I presidenti nazionali Ettore Rosato e Teresa Bellanova, infatti, hanno provveduto alle nomine dei coordin ...