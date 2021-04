Pio e Amedeo chiudono in bellezza: diremo tutte le parole proibite, da “frocio” a “Hitler” a “negro” (Di giovedì 29 aprile 2021) Pio e Amedeo danno appuntamento al loro pubblico per l’ultima puntata del loro show “Felicissima sera” (venerdì in prima serata su Canale 5). E promettono, in un’intervista a Libero, una chiusura col botto. «Elencheremo tutte le parole che non si possono più dire in tv, quelle bandite: “negro”, “frocio”, tutte. E sai perché? Perché la cattiveria non è mai nella lingua, ma nelle intenzioni. Se dici a un tuo amico “ué negro, andiamo a mangiare?” non lo offendi, se gli dici “nero di merda!” sì”. Pio e Amedeo: diremo tutte le parole proibite Ma le direte proprio tutte? Chiede Fabrizio Biasin nell’intervista su Libero ai due comici. E Pio e Amedeo non si ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Pio edanno appuntamento al loro pubblico per l’ultima puntata del loro show “Felicissima sera” (venerdì in prima serata su Canale 5). E promettono, in un’intervista a Libero, una chiusura col botto. «Elencheremoleche non si possono più dire in tv, quelle bandite: “”, “”,. E sai perché? Perché la cattiveria non è mai nella lingua, ma nelle intenzioni. Se dici a un tuo amico “ué, andiamo a mangiare?” non lo offendi, se gli dici “nero di merda!” sì”. Pio eleMa le direte proprio? Chiede Fabrizio Biasin nell’intervista su Libero ai due comici. E Pio enon si ...

