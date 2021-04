L’America per noi (Di giovedì 29 aprile 2021) “Le relazioni tra Italia e Stati Uniti da Sigonella a oggi”, è il sottotitolo. In realtà la Prefazione di Paolo Messa, fondatore della rivista Formiche e direttore del Centro Studi Americani, allarga il discorso a anche prima. In particolare, su De Gasperi. Giornalista del Tg1, Mario De Pizzo è però uno specialista in interviste. Nodi cruciali dei nostri rapporti con il “grande alleato” sono così ricostruiti non solo con la narrazione, ma anche attraverso testimoni che spesso danno particolari inediti. Il capitolo “Craxi e Andreotti al loro posto”, ad esempio, nel raccontare la storia di come su Sigonella effettivamente il primo presidente del Consiglio socialista era stato raggirato da Arafat, utilizza le testimonianze di Giuliano Amato, dell’ex-ambasciatore italiano a Washington Rinaldo Petrignani, di Gennaro Acquaviva e di Giulio Andreotti. Per “Cossiga, tra Berlino e Gladio” a ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) “Le relazioni tra Italia e Stati Uniti da Sigonella a oggi”, è il sottotitolo. In realtà la Prefazione di Paolo Messa, fondatore della rivista Formiche e direttore del Centro Studi Americani, allarga il discorso a anche prima. In particolare, su De Gasperi. Giornalista del Tg1, Mario De Pizzo è però uno specialista in interviste. Nodi cruciali dei nostri rapporti con il “grande alleato” sono così ricostruiti non solo con la narrazione, ma anche attraverso testimoni che spesso danno particolari inediti. Il capitolo “Craxi e Andreotti al loro posto”, ad esempio, nel raccontare la storia di come su Sigonella effettivamente il primo presidente del Consiglio socialista era stato raggirato da Arafat, utilizza le testimonianze di Giuliano Amato, dell’ex-ambasciatore italiano a Washington Rinaldo Petrignani, di Gennaro Acquaviva e di Giulio Andreotti. Per “Cossiga, tra Berlino e Gladio” a ...

