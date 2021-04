Chi l'ha vista la web tax? (Di giovedì 29 aprile 2021) Anche quest'anno, la fantomatica tassa, varata in Italia nel 2018, non sarà pagata. A versare il 3 per cento dei loro ricavi dovrebbero essere i colossi della Rete, ben protetti nei loro paradisi fiscali. Fino a ieri venivano difesi dall'amministrazione americana. Oggi, però, nel nuovo gioco diplomatico Usa-Europa qualcosa potrebbe cambiare. Nulla da fare. Anche nel 2021 la Web tax italiana resterà nel cassetto e non frutterà un euro. A metà marzo il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha rinviato il pagamento dell'imposta più citata e meno produttiva nella storia del Paese. Varata nel dicembre 2018 dal governo grillino-leghista di Giuseppe Conte nella Legge di bilancio per l'anno successivo, questa è la terza volta che la tassa viene rinviata: per la precisione al 16 maggio. Ma tutti in realtà scommettono che non se ne farà nulla. Della Web tax in ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 aprile 2021) Anche quest'anno, la fantomatica tassa, varata in Italia nel 2018, non sarà pagata. A versare il 3 per cento dei loro ricavi dovrebbero essere i colossi della Rete, ben protetti nei loro paradisi fiscali. Fino a ieri venivano difesi dall'amministrazione americana. Oggi, però, nel nuovo gioco diplomatico Usa-Europa qualcosa potrebbe cambiare. Nulla da fare. Anche nel 2021 la Webitaliana resterà nel cassetto e non frutterà un euro. A metà marzo il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha rinviato il pagamento dell'imposta più citata e meno produttiva nella storia del Paese. Varata nel dicembre 2018 dal governo grillino-leghista di Giuseppe Conte nella Legge di bilancio per l'anno successivo, questa è la terza volta che la tassa viene rinviata: per la precisione al 16 maggio. Ma tutti in realtà scommettono che non se ne farà nulla. Della Webin ...

