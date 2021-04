Succo di Noni | proprietà | benefici e controindicazioni

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Redazione Il(Morinda citrifolia L.) è una pianta originaria del Sud-Est asiatico e della Polinesia il cui frutto è utilizzato da secoli dalle popolazioni locali per le suenutritive. Ilera già conosciuto da millenni e utilizzato nella medicina tradizionale dalle popolazioni indigene delle isole polinesiane nel Sud dell’Oceano Pacifico. Il frutto del, ricchissimo di principi attivi, veniva usato a scopi terapeutici per le sue numerosebenefiche e, soprattutto, come energetico per sopravvivere nei momenti di carestia. Ai giorni nostri viene utilizzato in fitoterapia e nelle cure della medicina alternativa, grazie al suo alto contenuto di sostanze nutrienti dalle svariateterapeutiche. Dai frutti del, viene ...