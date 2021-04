“Quale sei delle due?”. Sorelle, da piccole: una oggi è bellissima e tra le top vip italiane. E molto fortunata… (Di mercoledì 28 aprile 2021) Elisabetta Gregoraci, la foto con la sorella Marzia fa il giro del web. Di recente l’ex gieffina ha dato i lgrande annuncio nello studio di Domenica In, dove ha rivelato di essere pronta a ripartire con un nuovo programma: “Riconfermato il mio programma musicale. Infine, ci sono anche progetti nuovi che stanno per arrivare. Sono felice”. Elisabetta ha sempre grandi sorprese a portata di mano, che solo pochi studi televisivi hanno l’onore di parlarne. Non si concede a tutti, ma quando decide di farlo, lascia sempre il segno. EliGreg, uscita dalla casa del GF Vip nelle vesti di una delle concorrenti più chiacchierate di sempre, vanta un numero cospicuo di follower e ammiratori. Con ben 1 milione e 800 mila followers, Elisabetta Gregoraci sa bene come tenere alta l’attenzione. E di recente lo ha fatto scegliendo una foto ben recisa dall’album di famiglia.



. L’occasione ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Elisabetta Gregoraci, la foto con la sorella Marzia fa il giro del web. Di recente l’ex gieffina ha dato i lgrande annuncio nello studio di Domenica In, dove ha rivelato di essere pronta a ripartire con un nuovo programma: “Riconfermato il mio programma musicale. Infine, ci sono anche progetti nuovi che stanno per arrivare. Sono felice”. Elisabetta ha sempre grandi sorprese a portata di mano, che solo pochi studi televisivi hanno l’onore di parlarne. Non si concede a tutti, ma quando decide di farlo, lascia sempre il segno. EliGreg, uscita dalla casa del GF Vip nelle vesti di unaconcorrenti più chiacchierate di sempre, vanta un numero cospicuo di follower e ammiratori. Con ben 1 milione e 800 mila followers, Elisabetta Gregoraci sa bene come tenere alta l’attenzione. E di recente lo ha fatto scegliendo una foto ben recisa dall’album di famiglia.. L’occasione ...

Advertising

Aldo99704239 : @Rossanel_DNA Sei bella giovane e bella...... ma quale vecchia?????? - louissxotb : da buon coglione quale sei oggi louis puoi fare qualcosa dato che è il 28 ti spacco i denti - selinablue50 : RT @Claudiaxstitch: 'Quei 124 voli di Stato della presidente Casellati in un anno: “Per evitare il Covid”. Il 75% delle tratte da Roma a ca… - ZorziKing1 : RT @mad4tommy: Grande Tommy, smerdali tutti. Sei tornato on fire ?? Ti ammiro sempre di più per la tua intelligenza e per la tenacia con la… - mad4tommy : Grande Tommy, smerdali tutti. Sei tornato on fire ?? Ti ammiro sempre di più per la tua intelligenza e per la tenaci… -