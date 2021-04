Covid: processo sterilizzazione green con nanotecnologie (Di mercoledì 28 aprile 2021) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - “Dal Covid19 in poi il mondo è cambiato non solo per i pericoli del contagio e per le sue conseguenze, ma anche per la necessità di una completa ristrutturazione di tutti i processi sanitari di sicurezza. Si deve ora aprire un nuovo capitolo: la modernizzazione fondata su solide basi scientifiche con le nanotecnologie per una sterilizzazione efficace e green nei materiali e nei prodotti”. A dare l'annuncio di questo passaggio nella direzione di nuove adeguata sicurezza in sanità sono il presidente del laboratorio 4ward 360 Nanotech, Sabrina Zuccalà, e Antonio Della Valle esperto di SterOUT, sterilizzazione d'avanguardia dello strumentario chirurgico riutilizzabile per una sterilizzazione green. “Da circa 10 anni - continuano Zuccalà e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - “Dal19 in poi il mondo è cambiato non solo per i pericoli del contagio e per le sue conseguenze, ma anche per la necessità di una completa ristrutturazione di tutti i processi sanitari di sicurezza. Si deve ora aprire un nuovo capitolo: la modernizzazione fondata su solide basi scientifiche con leper unaefficace enei materiali e nei prodotti”. A dare l'annuncio di questo passaggio nella direzione di nuove adeguata sicurezza in sanità sono il presidente del laboratorio 4ward 360 Nanotech, Sabrina Zuccalà, e Antonio Della Valle esperto di SterOUT,d'avanguardia dello strumentario chirurgico riutilizzabile per una. “Da circa 10 anni - continuano Zuccalà e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid processo Spinta all'integrazione. Fassino: adesso la Ue accolga i Balcani ...3 miliardi di euro per aiutare i Balcani dal Covid... E non solo: vi è un pacchetto di 25 miliardi ... prima che si completi il processo di integrazione. E così i 25 miliardi per lo sviluppo devono ...

Dalla vitamina D agli attivatori delle sirtuine, le molecole 'naturali' che fanno da scudo contro Covid - 19 ... emersa la forza della vitamina D e degli omega - 3 nel contrastare il processo infiammatorio scatenato dall'infezione, riducendo quella tempesta citochinica tipica del Covid - 19 , spiega Della ...

Covid: processo sterilizzazione green con nanotecnologie

Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - "Dal Covid19 in poi il mondo è cambiato non solo per i pericoli del contagio e per le sue conseguenze, ma anche per la necessità di una completa ristrutturazione di tutt ...

Anticorpi monoclonali, in Sicilia operativi 27 centri: tre nell’agrigentino Sono ventisette i Centri attualmente autorizzati dalla Regione in Sicilia per il trattamento – con anticorpi monoclonali – dei pazienti affetti da Covid-19. I Centri – il cui elenco è in costante aggi ...

