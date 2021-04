Alex Belli e Delia Duran Si Sposano!

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sembra proprio chesaranno presto sposi! E’ questa la ragione per la quale l’attore ha “snobbato” l’invito di Barbara D’Urso? Ti raccontiamo noi tutti i dettagli! Convoleranno presto a nozze! L’annuncio ufficiale arriva con un’intervista rilasciata dall’attore al settimanale Chi in cui racconta tutti i dettagli della proposta di matrimonio: dalla preparazione della sorpresa alla reazione della fidanzata! L’attore racconta che insieme asono volati alle Maldive per realizzare un servizio fotografico per alcune campagne pubblicitarie di coppia ma già prima di lasciare l’Italia,aveva organizzato ogni particolare per sorprendere la sua compagna. La proposta ...

Advertising

infoitcultura : Barbara D'Urso preoccupata per Alex Belli: 'È scomparso'. L'annuncio - infoitcultura : Barbara D’Urso denuncia la scomparsa di Alex Belli: ecco i fatti - IsaeChia : #TemptationIsland Vip, #AlexBelli racconta la romantica proposta di nozze fatta a #DeliaDuran - infoitcultura : “Alex Belli è sparito”: l’appello di Barbara D’Urso - Man15103 : @alex_michelotto Quando si e belli anche le pose più semplici valorizzano, senza enfatizzare l'attenzione sui muscoli . Complimenti ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

L'attore doveva partecipare ad una diretta dalla D'Urso ma ha dato forfait, noto attore e modello era stato annunciato da Barbara D'Urso come suo ospite in collegamento da? L'articoloe Delia scomparsi, spunta la verità: la coppia ha grandi progetti ...L'attore, che la conduttrice aveva dato per irreperibile nell'ultima puntata di Domenica Live, ha annunciato le nozze con la ...Dopo lo sfogo su Instagram in cui aveva negato la rottura con Can Yaman e declassato Friedkin da flirt ad 'amico interessante', arriva una bella batosta per Diletta Leotta : la conduttrice è ...L'attore, che la conduttrice aveva dato per irreperibile nell'ultima puntata di Domenica Live, ha annunciato le nozze con la compagna ...