Ztl sospesa fino al 31 maggio

(Di martedì 27 aprile 2021) Saràal 31la Ztl centrale di Torino. A prolungare il via libera dell’ingresso in centro è la sindaca Chiara Appendino che ha firmato l’ordinanza di sospensione delle limitazioni dal 3 al 31per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19. Dall’ordinanza firmata oggi dalla Sindaca Chiara Appendino restano escluse le ZTL “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana” L'articolo proviene da Nuova Società.

'Non basta - prosegue l'azzurro - incrementare del 10% i mezzi pubblici in servizio; per evitare pericolosi assembramenti ledevono restare spente, consentendo a cittadini e pendolari di ...Sar prorogata fino a tutto il prossimo 7 maggio la sospensione delladel centro storico di Palermo. Lo hanno deciso oggi il sindaco, Leoluca Orlando e l assessore alla Mobilit , Giusto Catania, considerato il protrarsi della zona rossa nella citt di Palermo.Si comunica che a partire da sabato 1 maggio prossimo, i varchi di controllo elettronico della zona a traffico limitato del Centro torneranno attivi in esito alla scadenza del termine di sospensione, ...Ormai è quasi una consuetudine: la Ztl del centro di Torino resta ancora sospesa, almeno fino al 31 maggio. Lo ha deciso il Comune optando per una ulteriore estensione dell’accesso libero al centro de ...