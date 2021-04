TikTok aprirà un Centro di trasparenza e responsabilità in Europa (Di martedì 27 aprile 2021) L’app di ByteDance ha annunciato l’apertura della struttura volta a salvaguardare la sicurezza dei suoi utenti. Operativo dal 2022, il Centro consentirà agli esperti di settore di informare le decisioni dietro le quinte della piattaforma (foto: Mario Tama/Getty Images)Dopo aver inaugurato il suo primo Centro di trasparenza e responsabilità – il nuovo organismo votato a perseguire e salvaguardare la sicurezza degli utenti – negli Stati Uniti, TikTok ha annunciato che entro il 2022 sarà completamente operativo il suo omologo europeo che aprirà prossimamente in Irlanda. “Sono oltre 100 milioni gli utenti europei attivi ogni mese su TikTok e il compito nostro e dei nostri team è quello di continuare a meritarci la loro fiducia, quella delle istituzioni e dell’opinione ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) L’app di ByteDance ha annunciato l’apertura della struttura volta a salvaguardare la sicurezza dei suoi utenti. Operativo dal 2022, ilconsentirà agli esperti di settore di informare le decisioni dietro le quinte della piattaforma (foto: Mario Tama/Getty Images)Dopo aver inaugurato il suo primodi– il nuovo organismo votato a perseguire e salvaguardare la sicurezza degli utenti – negli Stati Uniti,ha annunciato che entro il 2022 sarà completamente operativo il suo omologo europeo cheprossimamente in Irlanda. “Sono oltre 100 milioni gli utenti europei attivi ogni mese sue il compito nostro e dei nostri team è quello di continuare a meritarci la loro fiducia, quella delle istituzioni e dell’opinione ...

