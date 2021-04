Smantellata rete mafiosa nigeriana | l’operazione tocca anche la Campania

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Operazione della la Squadra Mobile della Questura di L’Aquila, della Sezione di Polizia Giudiziaria di L’Aquila e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato che con l’ausilio delle Squadre Mobili di Roma, Rieti, Bari, Caserta, Napoli, Reggio Emilia, Parma, Modena, Catania, Genova, Messina, Potenza e Terni, ha portato a termineHello Bross, eseguendo trenta misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani dimoranti in Italia. “Questa operazione – commenta così il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra – dimostra la grande ramificazione di questa potente organizzazione criminale, infatti vi sono stati arresti in ben 14 province italiane, con decine di misure cautelari in carcere e perquisizioni nei confronti di cittadini stranieri, indagati per ...

Decine di arresti e tra questi anche il capo in Italia della Black Axe, tra le organizzazioni più pericolose e che dal capoluogo abruzzese gestiva lacriminale nel resto del territorio nazionale'...Decine di arresti e tra questi anche il capo in Italia della Black Axe, tra le organizzazioni più pericolose e che dal capoluogo abruzzese gestiva lacriminale nel resto del territorio nazionale.ROMA - "Congratulazioni alla Polizia di Stato e alla Dda dell'Aquila per la maxi-operazione 'Hello Bross' contro la mafia nigeriana. Decine di arresti e ...Per carità, non chiamatelo “negazionista”. “E’ un’etichetta fuori luogo, che proprio non mi piace…“, ammette lui a fronte di chi è a caccia di un riduttivo a basso “prezzo”. Inizia così la lunga inter ...