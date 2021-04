Rifiuti, al via la campagna di sensibilizzazione nelle scuole con il progetto Netwap (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - La sfida della sostenibilità passa anche attraverso la consapevolezza delle nuove generazioni. Per questo, all'interno del progetto Netwap, sono stati organizzati una serie di otto appuntamenti ed altre attività con le scuole al fine di sensibilizzare la popolazione ed i ragazzi su una gestione dei Rifiuti corretta e rispettosa dell'ambiente. Il progetto prevede anche degli incontri con cittadini ed operatori economici. Le riunioni, salvo nuove disposizioni, saranno in modalità digitale, come richiesto dai protocolli Covid-19. Netwap propone soluzioni per migliorare la qualità dell'ambiente marino e terrestre nei territori dell'area di cooperazione Italia-Croazia, attraverso l'accrescimento di consapevolezza, capacità, know-how e autonomia decisionale delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - La sfida della sostenibilità passa anche attraverso la consapevolezza delle nuove generazioni. Per questo, all'interno del, sono stati organizzati una serie di otto appuntamenti ed altre attività con leal fine di sensibilizzare la popolazione ed i ragazzi su una gestione deicorretta e rispettosa dell'ambiente. Ilprevede anche degli incontri con cittadini ed operatori economici. Le riunioni, salvo nuove disposizioni, saranno in modalità digitale, come richiesto dai protocolli Covid-19.propone soluzioni per migliorare la qualità dell'ambiente marino e terrestre nei territori dell'area di cooperazione Italia-Croazia, attraverso l'accrescimento di consapevolezza, capacità, know-how e autonomia decisionale delle ...

Advertising

lifestyleblogit : Rifiuti, al via la campagna di sensibilizzazione nelle scuole con il progetto Netwap - - LinkOristano : #Informazioni sulla #raccolta dei #rifiuti? 'Diamole anche in #sardo' - - maddalena2471 : RT @lmastrogiovanni: Inchiesta giornalistica sui rifiuti nel Salento, assolta direttora de Il Tacco d'Italia - CatelliRossella : “C'è un tesoro fra i rifiuti, con la nostra start up meno sprechi” - lmastrogiovanni : Inchiesta giornalistica sui rifiuti nel Salento, assolta direttora de Il Tacco d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti via MONTENERO DI BISACCIA: PROGETTO SOUTH BEACH ...a un moderato e controllato flusso turistico tipo approvvigionamento idrico e smaltimento rifiuti; ... quando sono in campo tanti soldi e vengono annunciate tante promesse, i territori marginali, in via ...

Da vecchio mulino a discarica delle Cascine ...ponte Bailey che favorisce il traffico fra il viale del Pegaso e via Baracca". Oggi il Mulino è usato come discarica a cielo aperto, il vecchio canale in mattoni è usato per l'abbandono dei rifiuti ...

Parma, un nuovo centro di raccolta rifiuti in via Manara La Repubblica Ispettori ambientali anche a Montemurlo, al via il nuovo servizio contro l’abbandono dei rifiuti Operativi su tutto il territorio due giorni a settimana, i due ispettori di Alia Servizi Ambientali svolgeranno attività di informazione e contrasto al degrado ...

AUTOMOBILISTA SI SCHIANTA IN TANGENZIALE E RIFIUTA ALCOLTEST Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza un automobilista 35enne coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Pirandello nella serata di lunedì 19 aprile: l’uomo, infatti, ha ri ...

...a un moderato e controllato flusso turistico tipo approvvigionamento idrico e smaltimento; ... quando sono in campo tanti soldi e vengono annunciate tante promesse, i territori marginali, in......ponte Bailey che favorisce il traffico fra il viale del Pegaso eBaracca". Oggi il Mulino è usato come discarica a cielo aperto, il vecchio canale in mattoni è usato per l'abbandono dei...Operativi su tutto il territorio due giorni a settimana, i due ispettori di Alia Servizi Ambientali svolgeranno attività di informazione e contrasto al degrado ...Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza un automobilista 35enne coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Pirandello nella serata di lunedì 19 aprile: l’uomo, infatti, ha ri ...