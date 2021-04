Milan: ora bisogna salvare la stagione (Di martedì 27 aprile 2021) La stagione del Milan si è inaspettatamente complicata. La pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio ha fatto sprofondare i rossoneri in classifica. In una sola giornata, il Diavolo si è ritrovato fuori dalla zona Champions League. Milan: l’ennesima stagione fallimentare? Dal paradiso all’inferno, senza passare per il purgatorio. Questo il riassunto della stagione del Milan. Ora il Diavolo teme di non raggiungere il vero obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Il lavoro di Pioli, aveva brillantemente condotto i rossoneri in testa alla classifica per 22 giornate fino al crollo di febbraio e al K.O tecnico arrivato in occasione del derby contro l’Inter per 3-0. Risultato che si è ripresentato nella serata di ieri quando il Diavolo si è dovuto arrendere alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Ladelsi è inaspettatamente complicata. La pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio ha fatto sprofondare i rossoneri in classifica. In una sola giornata, il Diavolo si è ritrovato fuori dalla zona Champions League.: l’ennesimafallimentare? Dal paradiso all’inferno, senza passare per il purgatorio. Questo il riassunto delladel. Ora il Diavolo teme di non raggiungere il vero obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Il lavoro di Pioli, aveva brillantemente condotto i rossoneri in testa alla classifica per 22 giornate fino al crollo di febbraio e al K.O tecnico arrivato in occasione del derby contro l’Inter per 3-0. Risultato che si è ripresentato nella serata di ieri quando il Diavolo si è dovuto arrendere alla ...

