“Legge Zan contro l’omotransfobia: perché fa paura?” webinar dell’Agenzia DIRE (Di martedì 27 aprile 2021) Il Disegno di Legge Zan sta scatenando polemiche e divisioni in Parlamento, spaccando anche il fronte ‘progressista’ con quelli che chiedono di emendarne alcuni punti fondamentali legati al “sesso anagrafico” o all’”autocertificazione di genere”. L’agenzia DIRE ne ha parlato in un webinar dal titolo ‘Legge Zan contro l’omotransfobia: perché fa paura?’, moderato dal DIREttore Nico Perrone. La DIREttrice editoriale di Notizie Provita, Francesca Romana Poleggi, afferama: “Legge NON SERVE, BASTA IL CODICE PENALE” “Questa Legge non fa paura solo a Pro Vita e Famiglia, ma a tutte le persone che hanno un minimo senso civile della democrazia, del pluralismo e della libertà. ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) Il Disegno diZan sta scatenando polemiche e divisioni in Parlamento, spaccando anche il fronte ‘progressista’ con quelli che chiedono di emendarne alcuni punti fondamentali legati al “sesso anagrafico” o all’”autocertificazione di genere”. L’agenziane ha parlato in undal titolo ‘Zanfa?’, moderato dalttore Nico Perrone. Lattrice editoriale di Notizie Provita, Francesca Romana Poleggi, afferama: “NON SERVE, BASTA IL CODICE PENALE” “Questanon fasolo a Pro Vita e Famiglia, ma a tutte le persone che hanno un minimo senso civile della democrazia, del pluralismo e della libertà. ...

wireditalia : La legge Zan spiegata a Simone Pillon. - Corriere : Che cos’è la legge Zan sull’omotransfobia e perché è ferma in Senato - espressonline : «Io, disabile, bullizzato da sempre. La legge Zan? Una tutela per i vulnerabili» - Blowjoint : RT @annak65649009: @EnricoLetta @pdnetwork Memorandum sulle priorità: Legge Zan Legalizzazione Ius soli Eutanasia Nell’ordine che prefe… - cdghietta : RT @Iperbole_: «Dire 'fr*cio' o 'finocchio' ad un gay? Non è offensivo, dipende dal contesto». Andrea Ostellari, leghista, Presidente Comm… -