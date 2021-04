Belen Rodriguez la confessione su Instagram: “Mi sentivo soffocare, lei mi ha salvata” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Belen Rodriguez su Instagram ringrazia i fan: “Mi sentivo soffocare…” il consiglio di una sua follower l’ha “salvata”. Belen Rodriguez, su Instagram la rivelazione, una fan l’ha salvata? “Mi sentivo soffocare, ero disperata” ecco che cosa ha confessato la donna. Ultimi mesi di gravidanza per la bella showgirl; Luna Marie nascerà, infatti, in estate, ma Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.suringrazia i fan: “Mi…” il consiglio di una sua follower l’ha “”., sula rivelazione, una fan l’ha? “Mi, ero disperata” ecco che cosa ha confessato la donna. Ultimi mesi di gravidanza per la bella showgirl; Luna Marie nascerà, infatti, in estate, ma

Advertising

AnnaP1953 : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? - LaraMarsiglia : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? - Fratzen13 : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? - JosephGhorna : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? - vitali_giuliano : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? -