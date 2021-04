NieR Replicant: Dove trovare tutte le armi (Di lunedì 26 aprile 2021) Come vi abbiamo anticipato giorni fa, per sbloccare tutti i finali in NieR Replicant dovrete recuperare tutte le armi del gioco. A seguire dunque vi riportiamo la lista completa delle armi e Dove o come trovarle. Come ottenere tutte le armi in NieR Replicant Beastbain:Recatevi dal fabbro nel villaggio Seafront ed acquistatela per 16.800 monete d’oro Blade of Treachery: Recatevi alla Emil’s Mansion per trovarla prima dello scontro con il Boss Earth Wyrm’s Claw: Recatevi dal fabbro di Facade ed acquistatela per 8.400 monete d’oro Faith: Completate una missione della storia principale Lily-Leaf-Sword: Recatevi dal fabbro del Villaggio ed acquistatela per 2.400 monete d’oro Moonrise: Aiutate la guardia che ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 26 aprile 2021) Come vi abbiamo anticipato giorni fa, per sbloccare tutti i finali indovrete recuperareledel gioco. A seguire dunque vi riportiamo la lista completa delleo come trovarle. Come ottenereleinBeastbain:Recatevi dal fabbro nel villaggio Seafront ed acquistatela per 16.800 monete d’oro Blade of Treachery: Recatevi alla Emil’s Mansion per trovarla prima dello scontro con il Boss Earth Wyrm’s Claw: Recatevi dal fabbro di Facade ed acquistatela per 8.400 monete d’oro Faith: Completate una missione della storia principale Lily-Leaf-Sword: Recatevi dal fabbro del Villaggio ed acquistatela per 2.400 monete d’oro Moonrise: Aiutate la guardia che ...

