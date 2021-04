Mara Venier e Raoul Bova, la conduttrice mostra la chat in diretta: la reazione di Rocio (Di lunedì 26 aprile 2021) Alla conduzione di Domenica In, Mara Venier continua a riscuotere ampi consensi. Tra vari ospiti intervenuti ieri in trasmissione, la conduttrice ha intervistato anche Rocio Muñoz Morales compagna di Raoul Bova. Le due hanno perciò iniziato a parlare dell’attore, attualmente in onda con Buongiorno mamma!, la nuova fiction evento di Canale 5. In particolar modo, la signora … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 aprile 2021) Alla conduzione di Domenica In,continua a riscuotere ampi consensi. Tra vari ospiti intervenuti ieri in trasmissione, laha intervistato ancheMuñoz Morales compagna di. Le due hanno perciò iniziato a parlare dell’attore, attualmente in onda con Buongiorno mamma!, la nuova fiction evento di Canale 5. In particolar modo, la signora … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ricpuglisi : Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favo… - blogtivvu : Mara Venier mostra in diretta le chat con Raoul Bova: ecco cosa ha scritto - faustopolese1 : RT @ricpuglisi: Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favorevole a… - mirko76vicenza : RT @ricpuglisi: Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favorevole a… - EnricoBonotto : RT @ricpuglisi: Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favorevole a… -