F1 | Domenicali | “GP fisso a Imola? Ci lavoriamo | ma non prometto nulla”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) “C’è una voglia di Formula 1 anche fisica, non solo televisiva, incredibile“. Lo ha confermato Stefano, in un intervento a e-VENTI, il nuovo spazio di approfondimento dell’edizione delle 20 di Sky TG24. “Il problema del pubblico in Formula 1 quest’anno è più complesso dello scorso anno, quando nessuno pensava di portare a termine una stagione con 17 GP: è più difficile perché ogni Paese ha una normativa diversa” ha spiegato il Ceo della F1, “Noi ci muoviamo nel controllo della situazione quotidiana, che cambia di ora in ora. Nei prossimi GP di Portogallo e Spagna purtroppo non avremo persone, mentre Montecarlo dovrebbe essere il primo GP con un numero limitato di persone alla domenica”. “Questo ci fa ben sperare guardando avanti, perché se la situazione migliora ci sarà una riapertura graduale e si darà la possibilità ai tifosi di Formula 1 di partecipare ...