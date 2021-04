26 aprile: la Lombardia si sveglia in zona gialla. Cosa si può fare, le regole (Di lunedì 26 aprile 2021) Con il ritorno della possibilità della zona gialla a livello nazionale, dopo diverse settimane di zone rosse o arancioni 'obbligate', la Lombardia vi entra fin da lunedì 26 aprile. Cambiano dunque, e ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 26 aprile 2021) Con il ritorno della possibilità dellaa livello nazionale, dopo diverse settimane di zone rosse o arancioni 'obbligate', lavi entra fin da lunedì 26. Cambiano dunque, e ...

Advertising

RegLombardia : #Covid19 ??La nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca la Lombardia in fascia gialla. Queste le principali… - reportrai3 : Il 9 aprile in Lombardia sono aperte le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini con grave disabilità, non i… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Dalle ore 23 di oggi, 22 aprile, anche le persone tra i 60 e i 64 anni di età potranno prenotare… - ansa_lombardia : 25 aprile: a Milano biciclettata, fiori e comizio - RedazioneLaNews : #Milano 26 aprile: la Lombardia si sveglia in zona gialla. Cosa si può fare, le regole -