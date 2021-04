Riaperture, al ristorante fino alle 22.00: nessuna multa per chi torna a casa (Di domenica 25 aprile 2021) Maristella Gelmini: “A ristorante si può rimanere al tavolo fino alle 22 e poi tornare a casa senza ricevere alcuna multa” Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, sposta il coprifuoco per chi andrà a mangiare a ristorante la sera dal 26 aprile, data delle Riaperture in zona Gialla. La formula espressa dalla Gelmini accende una speranza dopo giorni di dibattito sul coprifuoco: chi va a ristorante può rimanere al tavolo fino alle 22.00 e non sarà multato durante il ritorno a casa, che a quel punto avverrebbe durante il coprifuoco. Riaperture e coprifuoco, Gelmini: “A ristorante al tavolo fino ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021) Maristella Gelmini: “Asi può rimanere al tavolo22 e poire asenza ricevere alcuna” Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, sposta il coprifuoco per chi andrà a mangiare ala sera dal 26 aprile, data dellein zona Gialla. La formula espressa dalla Gelmini accende una speranza dopo giorni di dibattito sul coprifuoco: chi va apuò rimanere al tavolo22.00 e non saràto durante il ritorno a, che a quel punto avverrebbe durante il coprifuoco.e coprifuoco, Gelmini: “Aal tavolo...

