”L'indifferenza e il non scegliere sono immorali". Draghi celebra il 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Una Festa della Liberazione diversa da quella silenziosa dello scorso anno, ma pur sempre segnata dalle misure di restrizione contro il covid-19. Sergio Mattarella è giunto alla scalea dell'Altare della Patria che lo scorso anno salì solo, accolto quest'anno dai presidenti delle Camere, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, dal presidente del Consiglio Mario Draghi, dal presidente della Consulta Giancarlo Coraggio, dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, dal capo della Polizia Lamberto Giannini. Le parole di Draghi Il presidente del Consiglio, dopo aver presenziato alla deposizione di una corona all'altare della Patria, ha visitato il Museo storico della Liberazione con il Ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Libertà e diritti non sono barattabili con nulla. ... Leggi su agi (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Una Festa della Liberazione diversa da quella silenziosa dello scorso anno, ma pur sempre segnata dalle misure di restrizione contro il covid-19. Sergio Mattarella è giunto alla scalea dell'Altare della Patria che lo scorso anno salì solo, accolto quest'anno dai presidenti delle Camere, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, dal presidente del Consiglio Mario, dal presidente della Consulta Giancarlo Coraggio, dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, dal capo della Polizia Lamberto Giannini. Le parole diIl presidente del Consiglio, dopo aver presenziato alla deposizione di una corona all'altare della Patria, ha visitato il Museo storico della Liberazione con il Ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Libertà e diritti nonbarattabili con nulla. ...

Advertising

myrtamerlino : Erano 130 persone, non 130 #migranti. E ora si teme siano tutte annegate. L'ennesima strage nell'indifferenza gen… - F_Boccia : La #Resistenza non va solo ricordata ma praticata nelle azioni di ogni giorno. Coltivare la memoria è, come ci rico… - Tommasolabate : Grazie a @nelloscavo per non spegnere mai la luce. Nell’indifferenza, dentro quell’acqua si muore ancora. - MelChemPu : “Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che “vivere vuol dire essere partigiani”. [..] Chi vive verament… - fisco24_info : 25 aprile, Draghi: 'Non tutti furono italiani brava gente': Il premier: 'Indifferenza e non scegliere è immorale'.… -