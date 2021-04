Cagliari-Roma | Fonseca | “Smalling bene Rimango focalizzato solo sulla sfida contro il Manchester United”

(Di domenica 25 aprile 2021) Parola a Paulo.Serie A,3-2: decidono Lykogiannis, Marin e Joao Pedro, tris di vittorie e salvezza più vicina. La classificaIl tecnico dellasi è così espresso ai microfoni di Sky Sport a margine del secondo ko consecutivo in campionato. I giallorossi sono stati, infatti, sconfitti daldi Leonardo Semplici. Di seguito, le dichiarazioni di. "Non è stata questione di atteggiamento, la squadra ha reagitogiocando con intensità ma abbiamo sempre cercato di essere più vicini alla loro area. Se posso fare un paragone con la partita con il Torino penso che la squadra ha dimostrato un altro atteggiamento.ha fatto una buonissima partita, la squadra è stata sicura con lui ed era importante farlo giocare ...

'Smalling e Cristante a Manchester? Uno giocherà a destra' vedi anche3 - 2: gol e highlights Importante il recupero di Smalling in difesa: 'Ha fatto una buona partita , la squadra ...Fonseca ha parlato al termine di, match in cui è arrivata una sconfitta per 3 - 2 per i giallorossi. Di seguito le sue dichiarazioni Paulo Fonseca parte con l'analisi della sconfitta di questa sera contro il...Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. SODDISFAZIONE – «Siamo felici, volevamo una prestazione di questo ...... da settimane perché volevamo fortemente uscire dal tunnel” Joao Pedro ha parlato a “cagliaricalcio.com” dopo Cagliari-Roma, terminata 3-2 per i rossoblù. Di seguito le dichiarazioni ...