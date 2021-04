Siri Remote, che delusione! Il nuovo telecomando di Apple TV non è come ce l’aspettavamo (Di sabato 24 aprile 2021) Date le novità proposte da Apple negli ultimi mesi, le aspettative verso il nuovo telecomando Siri Remote erano alte, forse troppo. Siri RemoteIl nuovo Siri Remote, presentato durante l’ultimo evento Apple “Spring Loaded”, non è proprio come speravamo. Alcuni rumor informavano della presenza di sensori, ma eravamo già al corrente dell’assenza del chip U1 e dell’app Dov’è. Tali carenze influiranno non poco sull’utilizzo dell’Apple TV. L’azienda sta compiendo grandi passi con la propria tecnologia, ma sembra stia trascurando degli aspetti importanti per alcuni suoi dispositivi. POTREBBE INTERESSARTI –> YouTube: il 23 aprile di 16 anni fa veniva ... Leggi su computermagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Date le novità proposte danegli ultimi mesi, le aspettative verso ilerano alte, forse troppo.Il, presentato durante l’ultimo evento“Spring Loaded”, non è propriosperavamo. Alcuni rumor informavano della presenza di sensori, ma eravamo già al corrente dell’assenza del chip U1 e dell’app Dov’è. Tali carenze influiranno non poco sull’utilizzo dell’TV. L’azienda sta compiendo grandi passi con la propria tecnologia, ma sembra stia trascurando degli aspetti importanti per alcuni suoi dispositivi. POTREBBE INTERESSARTI –> YouTube: il 23 aprile di 16 anni fa veniva ...

