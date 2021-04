Serie A | 11 club scrivono a Dal Pino | “sanzioni per Juventus | Inter e Milan”

(Di sabato 24 aprile 2021) E’ sempre più evidente lo scontro nei confronti di: gli altrichiedonoper il caso Superlega. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’ le società hanno inviato una lettera al presidente della Lega, Paolo Dal, chiedendoalle tre società per “analizzare i gravi atti posti in essere daie dai loro amministratori e le relative conseguenze”. La firma del documento arriva da alcune squadre: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, mentre a tirarsi fuori da ogni discorso sono state Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. La situazione è sempre più delicata ed i prossimi giorni si preannunciano caldissimi con, ...

