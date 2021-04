Recovery | tensioni in maggioranza su superbonus e riaperture Rinviato il Cdm

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr –insulplan e il Cdm, previsto per stamattina alle 10 è stato: sono molti i nodi da sciogliere, a partire dal. M5S e FI infatti chiedono di estendere l’agevolazione fiscale al 2023. Ma laè divisa anche su altri punti, come le, le liberalizzazioni e quota 100. Si attende un nuovo orario di convocazione, ma il Cdm a quanto pare dovrebbe svolgersi in ogni caso in giornata., le richieste della Lega La Lega, secondo quanto riferiscono fonti di governo, sarebbe intenzionata per ora a lasciare sotto traccia la questione quota 100. Ma intende dare battaglia sul ritiro “a tradimento” della misura per la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana in ...