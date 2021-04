Pavia | vandalismi a negozi e su treni | cinque minorenni denunciati

Advertising

Sono tutti minorenni i cinque giovani identificati dai carabinieri come responsabili di una serie di furti esu treni e a un bazar di Stradella . I militari della Compagnia di Stradella, a conclusione delle indagini, li hanno denunciati in stato di libertà , alla procura minorile per i reati in ...Sono tutti minorenni i cinque giovani identificati dai carabinieri come responsabili di una serie di furti esu treni e a un bazar di Stradella . I militari della Compagnia di Stradella, a conclusione delle indagini, li hanno denunciati in stato di libertà , alla procura minorile per i reati in ...Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Cinque minorenni sono stati identificati e denunciati dai carabinieri a Stradella, in provincia di Pavia, per i ...Pesanti accuse per la baby gang, tra cui furto aggravato e rapina impropria. I reati compiuti nell'arco di cinque mesi ...