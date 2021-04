LIVE Civitanova-Perugia 3-1, Finale Superlega volley in DIRETTA. Sesto scudetto per la Lube!!! Ancora sconfitti gli umbri (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA: Civitanova VINCE LO scudetto 20.18: Si chiude qui la nostra DIRETTA ma l’appuntamento è già per sabato prossimo, 1 maggio, per la doppia Finale di Champions con in campo Conegliano e Trento., Grazie per averci seguito e buona serata! 20.17 In casa Perugia 17 punti per Leon, 16 per Atanasijevic, 11 per Solè e 10 per Plotnytskyi 20.16: Un po’ di numeri: Juantorena top scorer per Civitanova con 19 punti ma bene anche Rychlicki con 17 e Leal con 16 e pure Anzani con 10 punti all’attivo e un grande muro. 20.15: La vittoria dei marchigiani, comunque, arriva al termine di una serie in cui la squadra di Gianlorenzo Blengini (al secondo scudetto in panchina) è stata superiore ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA:VINCE LO20.18: Si chiude qui la nostrama l’appuntamento è già per sabato prossimo, 1 maggio, per la doppiadi Champions con in campo Conegliano e Trento., Grazie per averci seguito e buona serata! 20.17 In casa17 punti per Leon, 16 per Atanasijevic, 11 per Solè e 10 per Plotnytskyi 20.16: Un po’ di numeri: Juantorena top scorer percon 19 punti ma bene anche Rychlicki con 17 e Leal con 16 e pure Anzani con 10 punti all’attivo e un grande muro. 20.15: La vittoria dei marchigiani, comunque, arriva al termine di una serie in cui la squadra di Gianlorenzo Blengini (al secondoin panchina) è stata superiore ...

